Главным стратегом ВЭБ.РФ стал бывший руководитель Сбербанк Индия

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главным стратегом госкорпорации "ВЭБ.РФ" назначен Алексей Кечко, ранее возглавлявший Сбербанк Индия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭБ.

"Алексей Кечко назначен главным стратегом государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Перед ним стоит задача по разработке стратегии группы до 2024 года, соответствующей новым функциям ВЭБ.РФ, приоритетам по реализации национальных проектов, а также с учетом координации деятельности других организаций развития", - отметили в пресс-службе.

Заместитель предправления Сбербанка Анатолий Попов, комментируя переход Кечко, назвал его эффективным менеджером. "Поздравляю Алексея Кечко с назначением. Возглавляя Сбербанк Индия, он показал себя как эффективный менеджер, предоставляя качественные финансовые услуги на территории одной из самых перспективных и в то же время самых сложных с точки зрения ведения бизнеса стран", - сказал он ТАСС.

Кечко более 17 лет работает в банковской сфере. До назначения в ВЭБ в течение трех лет возглавлял Сбербанк Индия, а до этого курировал в Газпромбанке работу с финансовыми институтами и управление рисками дочерних банков.