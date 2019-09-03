Вертолет Ми-171А2, который поставят в Индию, представлен на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-171А2, который планируется поставить в Индию до конца года, представлен в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Салон вертолета рассчитан на 12 мест плюс кабина пилотов. Снаружи вертолет раскрашен в цвета российского флага - белый, синий и красный.

Ми-171А2 может развивать крейсерскую и максимальную скорость на 10% больше, чем Ми-8/17. Один Ми-171А2 планируется до конца года передать в Индию. В январе 2018 года машина завершила испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до минус 50 градусов по Цельсию.

Ми-171А2 впервые был поставлен иностранному заказчику в Казахстан. Также интерес к вертолету проявляли Мексика и Таиланд.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, 3 сентября - нулевой день. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.