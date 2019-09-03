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Путин сообщил, что Россия готова участвовать в развитии сети железных дорог в Монголии

Также российская сторона готова принять участие в создании новых транспортных магистралей

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Россия готова принять участие в модернизации сети железных дорог в Монголии и создании новых транспортных магистралей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

"Российские железнодорожники готовы помогать монгольским партнерам в модернизации путей, обновлении локомотивного парка, строительстве новых транспортных магистралей", - сказал Путин.

Он отметил, что РФ многие годы оказывает Монголии содействие в развитии транспортной инфраструктуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголия
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