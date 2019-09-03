Росгеология займется поиском нефти и газа в Монголии

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Росгеология и монгольское агентство полезных ископаемых и нефти во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разведки полезных ископаемых. Подписание прошло в рамках визита президента России Владимира Путина в Монгольскую Народную Республику, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Как отмечается в сообщении Росгеологии по итогам подписания документа, соглашение предусматривает сотрудничество в геологоразведке для выявления месторождений нефти и газа, твердых полезных ископаемых, воспроизводство базовых минерально-сырьевых ресурсов, драгоценных и редких металлов, строительных и технологических материалов, агрохимического сырья.

Росгеология и АПИ Монголии также намерены сотрудничать в сфере поиска, разведки и эксплуатации месторождений подземных пресных вод.

Основными ресурсами полезных ископаемых Монголии считаются цветные и редкоземельные металлы, золото, серебро, уран, уголь. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Монголия является Россия.