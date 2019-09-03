Новые паромы для связи Сахалина с материком построят в 2022 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Два грузопассажирских парома, предназначенные для связи Сахалина с материковой частью России (портом Ванино в Хабаровском крае), планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. Об этом во вторник сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

Ранее сроки строительства паромов переносили с конца 2019 года на 2020-2021-й.

"Судостроители нам обещают, что в 2021 году они работы закончат. Мы с запасом берем первое полугодие 2022 года, чтобы эти работы были завершены", - сказал Дитрих.

Каждый строящийся паром имеет три грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость - 150 человек. Суда усиленного ледового класса предназначены для работы в суровых климатических условиях, могут двигаться во льду толщиной 1 метр и способны за 24 часа пройти путь Ванино - Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.

Новые паромы стоимостью в 4,9 млрд рублей каждый должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. Однако, как сообщили ранее в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Сахалинской области, ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в Объединенную строительную корпорацию), где строятся суда, не успело закончить работу к установленному сроку из-за задолженности перед кредитными организациями и нехватки квалифицированных кадров. В дальнейшем на заводе сообщили, что задержка произошла не по вине корабелов, а из-за срыва поставок импортного оборудования в связи с санкциями. По оценке Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), на конец первого квартала один паром не был готов и на 20%, а второй - меньше чем на 10%. В итоге было оговорено, что сроки первого судна будут перенесены на 2020 год, второго - на 2021 года.

Паромная переправа Холмск - Ванино является единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. В настоящее время на ней эксплуатируют три парома типа "Сахалин", введенные в эксплуатацию около 30 лет назад.