Почему программисты много зарабатывают? Что такого они умеют? Как этому научиться?

ТАСС — о том, почему и вам неплохо бы уметь кодить, даже если вы не собираетесь работать в IT-индустрии

Рядовые программисты нередко зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц. Лучшие — в два-три раза больше, при этом за ними бегают рекрутеры. Вдобавок, они получают кучу "плюшек" — от бесплатных обедов и расширенной медстраховки до новой техники Apple и корпоративной няни для детей. Кажется, хорошо быть программистом. А как им стать? Где учиться? Объясняем, что нужно уметь, чтобы работодатели вас "хантили" и баловали. Какие программисты нужны? В первом полугодии 2019-го вакансий в IT-сфере стало больше на 7%, по данным hh.ru. Больше всего рынок нуждается в топовых специалистах. В конце прошлого месяца на сайте было размещено 1036 вакансий для Junior (стажеры, начинающие), 1353 вакансии для Middle-специалистов (линейные сотрудники), 8016 вакансий для Senior (руководители, ведущие разработчики). Топ-10 востребованных специалистов по итогам полугодия выглядит следующим образом: Python Developer;

Frontend Developer;

Mobile Developer (iOS);

С# Developer (.net);

Java Developer;

C/C++ Developer;

Product Manager;

Devops Specialist;

Data Engineer;

PHP Developer. Глядя на этот рейтинг, уже можно понять, какие навыки требуются работодателям. В первую очередь нужно овладеть актуальными языками программирования. Сегодня топ — это Python, С# и C++, Java, PHP, судя по данным hh.ru. Согласно ежегодному глобальному опросу IT-специалистов Stack Overflow, эти языки входят в десятку популярных. А в первой тройке — JavaScript, HTML и SQL. Python на четвертом месте, но в последние пару лет он движется вверх быстрее других. По данным github, первая пятерка популярных языков (по убыванию) — это JavaScript, Python, Java, Go, С++.

Где учиться программировать? Важно правильно выбрать направление и навыки для изучения. 10–15 лет назад студентов вузов еще заставляли учить языки Pascal и Delphi, а сегодня ими никто не пользуется. И некоторые языки, которым учили пять-шесть лет назад, утратили актуальность.

"В 2013 году я заканчивал университет, и нам не давали Python, о нем только поговаривали как о перспективном языке, — рассказывает Евгений Соколов, академический руководитель программы "Прикладная математика и информатика" ВШЭ. — На первой работе я использовал R для работы с данными. Сейчас он не так широко используется, а Python очень популярен. Это первый язык программирования, которому мы учим многих студентов. Выучить его проще, чем многие другие, в интернете много материалов, под него есть большое количество библиотек для прикладных задач. Библиотека — это набор уже готовых методов, можно с ее помощью решить стандартную задачу, а не программировать решение с нуля". Одно из ключевых применений Python — анализ данных. Сейчас это очень востребовано, по словам Соколова; скажем, банк с помощью аналитики данных изучает клиентов: как, когда и какие покупки они чаще всего делают, как реагируют на разные предложения. Можно делать прогнозы — какие продукты банка могут заинтересовать того или другого клиента, что ему надо порекомендовать через месяц или полгода. Специалисты, которые работают с данными и извлекают из них пользу, называются дата-сайентисты. На них в ближайшие годы спрос будет расти. "В бизнесе, промышленности, науке, медицине много отраслей, которые пока слабо "оцифрованы", — говорит Соколов. — Вот историку нужно найти и посчитать все упоминания персоны за последние 100 лет в различных источниках. И случается, что это делается вручную. На Python можно за полчаса-час написать программу, которая позволит найти нужное. Сейчас в цифровом виде появляется много данных в области медицины (например, снимки МРТ) и естественных наук. Это те сферы, в которых все еще много бумаг. Врач знает, как ставить диагноз, но не понимает, как данные хранятся, как составить алгоритм для поиска проблем на снимках, для этого ему нужен дата-сайентист".

Или же врачу или историку из этого примера нужно самому освоить язык программирования. В ВШЭ есть программы допобразования, где много взрослых людей — тех, кто хочет переучиться со своей профессии на программиста, и тех, кто хочет освоить тот же Python для своей работы. "Сейчас на IT-специальности огромный конкурс, наверное, как на юрфак в нулевых, — говорит Евгений Соколов. — У нас очень высокий проходной балл, мы стабильно из года в год набираем много олимпиадников. Студенты ВШЭ, специализирующиеся на информационных технологиях, учат второй обязательный язык — это зачастую С++. Есть возможность изучать и другие языки, например в рамках курсов по выбору, — многие выбирают Java, есть C#". Выучить первый язык программирования можно за полгода. "Но программирование — всего лишь инструмент, его самого по себе вряд ли хватит, чтобы идти работать. В течение полугода-года нужно изучить еще и специализированные предметы. Те, кто хочет пойти в Data Science, после Python учатся машинному обучению. С этими знаниями уже можно идти на собеседование на позицию джуниора".

И чему учиться дополнительно? Базовых умений и навыков недостаточно. Нужно понимать, как обычно организован рабочий процесс в современных компаниях. "Работодатели ожидают, что IT-специалист имеет опыт работы в командах с использованием программ Jira и Confluence (это таск-менеджеры, в которых сотрудники общаются и выполняют задачи по проекту — прим. ТАСС)", — перечисляет Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter. Хороший профи знаком с различными новыми способами организации работы — Scrum, Agile, Kanban, Waterfall. Это методики, которые программисты придумывают, чтобы работать еще быстрее (иногда экстремально быстро) и лучше. Далеко не во всех сферах изобретается столько методов для повышения экономической продуктивности. Вот и одна из причин, почему программистам так хорошо платят. Впрочем, главным образом не поэтому, а потому что их не хватает. "Хороший программист умеет разбираться в чужом коде, у него есть портфолио реализованных работ, — добавляет Игнатова. — В вакансиях все чаще встречаются эстетические требования, например присутствие культуры тестирования кода, любовь к красивому коду и элегантным решениям, аккуратизм и идеализм в вопросах интерфейсов". Что надо уметь, чтобы работать во "ВКонтакте"? "Нет универсальной цифры, сколько языков должен знать нормальный программист, как и нет понимания того, что такое нормальный программист. Кому-то может быть скучно в отделе исследований и разработки крупнейшего IT-гиганта, а кого-то устроит работа в скромной веб-студии города N", — говорит Илья Таратухин, старший разработчик "ВКонтакте". Он дает несколько общих правил. Если вас привлекает Frontend-разработка, то вам точно понадобится Javascript.

Привлекает финансовый сектор? Java, Scala, возможно, C#.

Мобильная разработка? Отличный выбор, это очень востребованные специалисты: iOS-приложения сейчас разрабатывают на Swift, а Android-приложения — на Java и активно набирающем популярность языке Kotlin. Кстати, его разработали в Петербурге специалисты российской компании JetBrains и назвали в честь одного из островов Финского залива.

Хотите стать системным программистом, писать библиотеки для работы на низкоуровневом языке программирования или высокопроизводительные инструменты? Тогда C и C++.

И если вас привлекает машинное обучение — изучайте Python. Куда пойти — в мобильную разработку или работу с данными, решать вам, но есть направления полегче и посложнее. "Чат-боты — это хороший старт для студента, возможность плавно войти в программирование и решить, что делать дальше, — говорит Таратухин. — Еще простое направление — веб-разработка. Всем нужны сайты, специалистов не хватает. Но не всем понравится разбираться с разнообразием браузеров, с их индивидуальными багами. Хотя сейчас, конечно, унификации в этом направлении стало больше".

В мобильной разработке, подсказывает Таратухин, специалистов меньше, чем в веб-разработке, а направление очень перспективное. Так же, как и обучение нейросетей. "Чтобы заниматься обучением нейросетей, лучше получить соответствующее образование, — уточняет он. — Речь не обязательно о вузах, есть множество курсов в Сети. Сейчас это одно из самых востребованных направлений — экспертизы в этой сфере мало, как и специалистов, а потребность компаний растет". Информационная безопасность — это специфическая область, но если вам нравится искать уязвимости в ПО, то почему бы и нет, рассуждает он. "Чтобы защитить продукт, сначала нужно научиться его взламывать. Если вы еще не слышали о программе HackerOne (hackerone.com), рекомендую с ней познакомиться. Это прекрасная возможность поработать белым хакером — тем специалистом, который сообщает бизнесу о найденных уязвимостях в ПО и получает за это вознаграждение".

Описание -

Зачем программисту выступать перед публикой? Если раньше программист должен был обладать усидчивостью и хорошим знанием матчасти, то сегодня он должен уметь общаться. Айтишник — это больше не тот стереотипный замкнутый нерд. Теперь он выступает на презентациях и умеет убеждать коллег и заказчиков. "Надо побороть боязнь чистого листа, научиться задавать вопросы и представлять результаты своей работы, — говорит Илья Таратухин. — Знаете хорошие курсы по публичным выступлениям? Это точно может пригодиться в работе. В то же время нужно и системное мышление — в работе постоянно приходится задумываться о том, как устроена та или иная часть программы, написанная коллегами, как работают инструменты". Нужен хороший английский — это основной язык для получения знаний о технологиях и решениях возникающих проблем: документация, тематические ресурсы, общение с авторами инструментов. А вот китайский язык не считается важным. "В Китае довольно закрытая экосистема разработки. Периодически успешные решения просачиваются оттуда в большой интернет, но к тому времени их обычно переводят, причем иногда даже на русский язык", — уточняет разработчик. … и чем увлекаться, чтобы влиться в тусовку? Насколько айтишники помешаны на гик-культуре? Сложно ли освоиться среди них "обычному человеку"? Судя по опыту "ВКонтакте", кроме гаджетов, комиксов, видеоигр, с ними можно обсудить много чего еще.

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