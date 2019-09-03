Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Антипинского НПЗ

ТАСС, 3 сентября. Арбитражный суд Тюменской области начал банкротство Антипинского НПЗ и ввел процедуру наблюдения на предприятии, сообщается в электронной картотеке арбитражных дел.

"Информация о принятом судебном акте: введение наблюдения", - говорится в картотеке, опубликовавшей во вторник решение арбитража.

Антипинский НПЗ 18 мая подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Согласно данным картотеки суда, НПЗ обозначил сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей.

Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

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