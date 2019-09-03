РБК: денежные запасы госсектора России в 2018 году выросли на рекордную сумму в $56 млрд

МОСКВА. 3 сентября. /ТАСС/. Денежные запасы госсектора РФ в 2018 году выросли на $56 млрд или 3,87 трлн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2017 году. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.

"Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно $56 млрд на конец прошлого года, следует из данных Росстата о национальных счетах за 2018 год", - говорится в публикации. Валюта и депозиты госуправления годом ранее выросли лишь на 380 млрд рублей, то есть в 2018 году сумма увеличилась десятикратно.

Такой прирост государственных депозитов является рекордом за все время публикации этой статистики с 2012 года. Так, в прошлом году, государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн рублей), отмечает издание.

"Растущая "денежная подушка" государства - следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку", - пишет РБК.

По данным издания, такой рост может быть причиной того, что в прошлом году суммарные запасы федерального бюджета на счетах в казначействе достигли рекорда, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 4 трлн рублей, до 10,2 трлн рублей. Главным образом это было связано с закупками иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы. Минфин а 2018 году закупил валюты на 4,1 трлн рублей, а в 2019 году она была зачислена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Закупки валюты в резервы в этом году продолжаются, поскольку российская нефть на рынке стоит дороже, чем цена отсечения в бюджете ($65,3 за баррель в январе-июле против $41,6). С января по июль на эти цели направлено почти 1,9 трлн рублей.