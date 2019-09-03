На экспозиции ВЭФ показали, как будет выглядеть собранный для Индии вертолет Ка-226Т

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Презентация вертолета Ка-226Т, предназначенного для Индии, прошла в так называемый нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представленный на открытой экспозиции форума Ка-226Т раскрашен с правой стороны в защитный камуфляж индийских ВВС, на его корпус нанесены надписи Make in India ("Сделай в Индии").

Правая половина корпуса машины имеет темно-синию ливрею с полосами и секциями белого и красного цветов, отсылающих к цветам российского флага, который изображен на хвостовом стабилизаторе вертолета. Машина выполнена в медицинском варианте.

Россия и Индия в 2015 году подписали соглашение, по которому "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране вертолетов Ка-226Т.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в ВЭФ-2019 в качестве главного гостя. В среду пройдет встреча индийского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что в рамках 20-го российско-индийского саммита, который пройдет на ВЭФ, будут подписаны около 15 документов, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Ка-226Т имеет максимальную взлетную массу 3,6 т и способен перевозить до 1 т грузов. Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной авариестойкой топливной системой. Машина может эксплуатироваться в разном климате при резких температурных перепадах, а также в условиях, когда существует вероятность обледенения.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, 3 сентября - нулевой день. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.