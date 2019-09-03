Саммит АТЭС пройдет 16-17 ноября в Чили

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Чили 16-17 ноября, к нему готовится ряд документов. Об этом сообщил во вторник журналистам посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в форуме Валерий Сорокин.

По его словам, встреча старших должностных лиц, которая прошла на прошлой неделе в Пуэрто-Варасе, стала завершающим этапом к подготовке саммита АТЭС. "Мы называем его неделей саммита АТЭС, поскольку, кроме встречи глав государств и правительств 16-17 ноября, накануне состоится совещание министров иностранных дел и министров экономики и торговли, - сообщил дипломат. - А перед этим пройдет еще одна, завершающая встреча старших должностных лиц".

"К саммиту готовится целый ряд документов, в том числе дорожная карта по борьбе с загрязнением моря", - указал Сорокин, добавив, что чилийское председательство, согласно общей оценке, "поработало очень неплохо".

Отдельная встреча лидеров форума АТЭС с представителями стран - участниц Тихоокеанского альянса (Колумбия, Мексика, Перу и Чили) и МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) пройдет на полях саммита, сообщил Сорокин.

"В ходе недели саммита АТЭС будет проведено мероприятие с участием лидеров экономик АТЭС и лидеров стран - участниц Тихоокеанского альянса и МЕРКОСУР", - сказал он, добавив, что формат участия со стороны латиноамериканских партнеров пока точно не определен.