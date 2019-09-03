Минпромторг получит 3,9 млрд рублей на улучшение послепродажного обслуживания SSJ-100

МОСКВА, 3 сентября./ТАСС/. Правительство выделит в 2019 году Минпромторгу из резервного фонда 3,9 млрд рублей на улучшение системы послепродажного обслуживания самолетов SSJ-100. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на федеральном портале правовых актов.

В частности, речь идет о формировании нового склада запчастей и внедрении сервисных бюллетеней.

"На предоставление субсидий из федерального бюджета изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запчастей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа", - говорится в документе.

Предполагается, что емкость склада составит не менее 700 компонентов, также предусматривается внедрение не менее 64 сервисных бюллетеней.

Самолет SSJ-100 часто критикуют за маленький налет в сутки, который в свою очередь вызван, в том числе и проблемами с послепродажным обслуживанием. В частности, недавно ФАС выявила более высокую стоимость авиабилетов на рейсах SSJ-100 из-за длительных простоев самолета. Тогда же министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что основные вопросы к системе послепродажного обслуживания самолетов Sukhoi SuperJet-100 уже решены, но, тем не менее, система еще находится на стадии развития.