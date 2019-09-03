Росстандарт утвердил ГОСТы на холодный кофе и чай

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Росстандарт утвердил в качестве национальных стандартов ГОСТы для двух напитков - холодный чай и холодный кофе, стандарты вводятся в действие с 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении федерального агентства.

"Несмотря на популярность таких напитков, как холодный чай ("айс ти") и холодный кофе ("айс кофе"), в России до сих пор не существовало нормативных документов, устанавливающих общие требования к безопасности, к качеству, к упаковке и маркировке в отношении данной продукции", - отметил Росстандарт.

Сейчас на упаковках напитков не обозначается количество экстракта чая и кофе, зачастую в данные безалкогольные напитки добавляют фруктовые и ягодные соки и различные ароматизаторы, пояснило агентство.

В соответствии с утвержденными стандартами, готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 г на 1 л сухого экстракта чая, а холодный кофе, готовый к употреблению, должен содержать кофе в концентрации не менее 10 г на 1 л. В состав холодного чая и холодного кофе не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества, также не допускается искусственная газация продукта.

Новые стандарты приняты в целях исключения фальсификации продукции, а их применение на добровольной основе будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза. Стандарты разработаны Российской ассоциацией производителей чая и кофе и вводятся в действие с 1 июля 2020 года.