Кабмин распорядился выставить на торги Хамбатейское месторождение стоимостью 1,8 млрд руб

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Аукцион на право разработки Хамбатейского нефтегазового месторождения в ЯНАО будет проведен в 2019 году. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на портале правовой информации. Оно было подписано 27 августа 2019 года.

Стартовая цена аукциона составит 1,821 млрд рублей, говорится в документе. Месторождение находится на территории ЯНАО и частично на Обской губе Карского моря. Площадь участка недр составляет 342,6 кв.км. Организация аукциона поручена Роснедрам.

По состоянию на 1 января 2018 года запасы газа в месторождении оценивались в 15,7 млрд куб. м по категории С1 и 18,6 млрд куб. м по категории С2. Неразведанные ресурсы газа оценивались в 246,8 млрд куб. м. Извлекаемые запасы конденсата по категории С1 - 1,22 млн тонн, по категории С2 - 1,4 млн тонн. Извлекаемые ресурсы конденсата оцениваются в 19,9 млн тонн.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что наиболее вероятным претендентом на лицензию является "Газпром нефть", которая сейчас формирует кластер активов в южной части Обской губы на базе Новопортовского месторождения. В компании эту информацию не комментируют.