Росрыболовство проведет первые крабовые аукционы по новым правилам с 7 по 15 октября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству с 7 по 15 октября проведет в электронной форме первые аукционы по распределению квоты на добычу крабов. Об этом говорится в сообщении ведомства. По ранее сделанным Росрыболовством оценкам, доходы в бюджет РФ от проведения крабовых аукционов могут превысить 125,5 млрд рублей.

Торги по квотам для Дальнего Востока планируется провести с 7 по 11 октября, для Северного бассейна - 14-15 октября. На аукционах будет выставлен 41 лот квот добычи крабов. Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются с 3 сентября до 3 октября 2019 года.

28 августа 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов, согласно которым распределение квот состоится до 1 ноября. Таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.

Документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.