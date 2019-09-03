Минфин подтвердил полное погашение Кипром долга перед Россией

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Кипр полностью погасил задолженность по кредиту перед Россией, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - подтвердили в Минфине.

Ранее, в понедельник, в Twitter министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис сообщил, что власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.

Ранее агентство Bloomberg в своем сообщении назвало меньшую сумму - €1,56 млрд. По данным агентства, средства на досрочное погашение были получены благодаря профициту бюджета и размещению облигаций в мае.

Кипр взял у России кредит в надежде избежать финансовой помощи Евросоюза и Международного валютного фонда.

Как пояснила газета Cyprus Mail, данный кредит был предоставлен Россией прежней администрации Кипра, которую возглавлял ныне уже покойный президент Димитрис Христофиас (1946-2019 годы), на сумму €2,5 млрд, когда Кипр исключили от участия в операциях на финансовых рынках. Перед окончательным погашением баланс этого кредита составлял €1,58 млрд. Период выплаты кредита был продлен до 2021 года, а процентная ставка была снижена в 2013 году с 4,5 до 2,5%, когда Кипр запросил экстренную финансовую помощь для вывода страны из кризисной ситуации.