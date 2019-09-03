{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Кызыла получил международный статус

Теперь воздушная гавань будет осуществлять авиасообщение с Пекином и Урумчи в Китае, а также монгольскими городами Улан-Батор и Улангом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Кызыла в Туве получил статус международного, там начнет действовать пограничный пункт пропуска, сообщила во вторник пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Шолбана Кара-оола.

"Аэропорт "Кызыл" открыт для международных полетов. Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр РФ - прим. ТАСС) подписал распоряжение об этом. Пока функция будет нерегулярной, по мере необходимости. Но с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву перейдем в постоянный режим. Зато уже сейчас пограничный пункт пропуска в нашем аэропорту заработает в статусе многостороннего, то есть пользоваться им могут не только соседи-монголы, но и граждане других стран", - говорится в сообщении.

Аэропорт претендовал на получение статуса международного уже несколько лет. Теперь будет осуществляться воздушное сообщение с Пекином и Урумчи в Китае, а также монгольскими городами Улан-Батор и Улангом. Планируется, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта вырастет с 33,7 до 249,3 тыс. человек в год.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что получение международного статуса аэропорта позволит повысить туристическую привлекательность региона. Куратор республики, министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал, что также это позволит привлечь в Туву дополнительные инвестиции.

В 2018 году в аэропорту Кызыла была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы, сейчас там могут приземляться и взлетать самолеты любых типов. Также завершено строительство второй очереди аэровокзала. В реконструкцию было вложено почти 3 млрд рублей.

Теги
РоссияТыва
В Саратовской области погибло более 200 тыс. га посевов из-за погодных условий
Однако уборка урожая продолжается, уже собрано почти 2 млн тонн зерна
Читать полностью