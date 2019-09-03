Президент Молдавии встретится с Путиным, чтобы обсудить новые условия поставок газа

КИШИНЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует 7 сентября встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить новые условия поставок газа. Об этом глава республики сообщил во вторник журналистам.

"В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле, где нам предстоит принять окончательное решение, чтобы не было повышения тарифа на газ для конечных потребителей [в Молдавии]", - сказал Додон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такая встреча действительно запланирована.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.