ВС РФ отказал экс-главе Промсвязьбанка Ананьеву в жалобе на возбуждение дела о банкротстве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказал бывшему главе Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в жалобе на возбуждение дела о его банкротстве, которое было инициировано зерновой компанией "Настюша", следует из картотеки суда.

В апреле арбитражный суд Москвы возбудил дело о банкротстве Ананьева по заявлению зерновой компании. Апелляция экс-главы Промсвязьбанка на данное решение была отклонена Девятым арбитражным апелляционным судом 28 мая. Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность заявления "Настюши" 19 сентября.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными два договора поручительства между "Настюшей" и Дмитрием Ананьевым и признал взыскать с Ананьева 2,9 млрд рублей в пользу компании.

Компания "Настюша" - российский вертикально-интегрированный холдинг, основанный в 1992 году. Основными видами деятельности компании являются сельскохозяйственное производство, транспортировка и хранение зерна, производство продуктов питания.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Временная администрация Промсвязьбанка ранее подала в суд ряд исков, оспаривающих сделки в том числе бывших собственников банка - компании Promsvayzcapital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых.