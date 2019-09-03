Глава комитета Думы против привязки накопительной части пенсии к прожиточному минимуму

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Привязка расчета накопительной части пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП) имеет экономический смысл только в случае его стабильного повышения. Такое мнение во вторник высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя инициативу ПФР об изменении формата выплаты накопительной части пенсий.

"Прямой связи прожиточного минимума пенсионера с накопительной частью пенсии нет, это искусственная привязка", - считает Нилов, чьи слова приводятся на сайте Госдумы. - Для граждан это имело бы экономический смысл только в случае стабильного повышения ПМП".

При этом парламентарий считает целесообразной единовременную выплату небольших пенсионных накоплений. "Ее логично выплатить полностью за один раз. Но в любом случае у граждан должна быть свобода выбора распоряжения собственными пенсионными накоплениями", - заключил глава думского комитета.

В понедельник ПФР предложил назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% (сейчас 5%) от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год - 8846 рублей. Остальным пенсионерам предлагается выплачивать накопления единовременно.