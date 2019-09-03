Крупнейший производитель коньяка в Дагестане начал переработку винограда нового урожая

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший производитель коньяка в Дагестане - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) - приступил к приему и переработке винограда. На предприятии рассчитывают переработать свыше 20 тыс. т винограда урожая 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"На "Кизлярском коньячном заводе" приступили к приему и переработке винограда. Всего за 2019 год планируется переработать свыше 20 тыс. т винограда. Прием и переработка проходит как на собственных мощностях ККЗ, так и на дополнительных пунктах приема в Южном Дагестане", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора завода Евгения Дружинина, дополнительные пункты открыты для того, чтобы максимально сохранить качество винограда. "Если виноград возить более 90 км, по пути начинается брожение, вследствие чего теряется сахар, и ухудшается качество", - отметил он.

По данным министерства сельского хозяйства Дагестана, в 2019 году в республике рассчитывают переработать в общей сложности более 120 тыс. т винограда при урожае не менее 180 тыс. т. В прошлом году, по данным администрации Кизляра, Кизлярский коньячный завод стал лидером по переработке винограда, переработав более 40 тыс. т винограда.

Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает 12 видов коньяка, среди которых "Пять звездочек", "Лезгинка", "Кизляр", "Мой Дагестан" и "Багратион".