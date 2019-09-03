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Пилотный проект умных станций заряда электромобилей протестируют в Нидерландах

Водители смогут реализовать часть свободной энергии, направив ее обратно в сеть и получив за это денежную компенсацию

ТАСС, 3 сентября. Правительство Нидерландов объявило о проведении экспериментальной установки 472 умных зарядных устройств, способных использовать электромобили в качестве источников энергии, сообщает издание Clean Technica.

Новые зарядные устройства будут установлены в 21 городе, причем для реализации проекта будет выделено €5 млн ($5,5 млн). Ключевое отличие новых станций - возможность использовать аккумуляторы подключенных к сети электромобилей в качестве источника энергии. Водители смогут реализовать часть свободной энергии, направив ее обратно в сеть и получив за это денежную компенсацию.

Система будет управляться аналитическими алгоритмами, рассчитывающими соотношение объема энергии и ее стоимость для каждой транзакции. Предполагается, что таким образом сами электромобили смогут исполнять роль мобильных виртуальных электростанций.

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