Пилотный проект умных станций заряда электромобилей протестируют в Нидерландах

ТАСС, 3 сентября. Правительство Нидерландов объявило о проведении экспериментальной установки 472 умных зарядных устройств, способных использовать электромобили в качестве источников энергии, сообщает издание Clean Technica.

Новые зарядные устройства будут установлены в 21 городе, причем для реализации проекта будет выделено €5 млн ($5,5 млн). Ключевое отличие новых станций - возможность использовать аккумуляторы подключенных к сети электромобилей в качестве источника энергии. Водители смогут реализовать часть свободной энергии, направив ее обратно в сеть и получив за это денежную компенсацию.

Система будет управляться аналитическими алгоритмами, рассчитывающими соотношение объема энергии и ее стоимость для каждой транзакции. Предполагается, что таким образом сами электромобили смогут исполнять роль мобильных виртуальных электростанций.