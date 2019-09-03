Удмуртия привлекла два кредита на 900 млн рублей для частичного погашения гособлигаций

ИЖЕВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии привлекли два годовых коммерческих кредита на сумму 900 млн рублей в бюджет республики для частичного погашения государственных облигаций региона в сентябре и октябре 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба Минфина республики.

"Состоялось два электронных аукциона по привлечению коммерческих кредитов в бюджет республики на сумму 600 и 300 млн рублей соответственно. Коммерческие кредиты привлекаются для частичного погашения государственных облигаций Удмуртской Республики в сентябре и октябре 2019 года на сумму 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начальная ставка по кредитам составляла 8,25% годовых, в аукционе приняли участие Сбербанк и Банк "ФК Открытие". По результатам аукционов победителем стал Сбербанк, предложивший процентную ставку по кредитам на уровне 7,9% годовых.

По информации Минфина, привлечение кредитов не приведет к росту государственного долга республики, который на 1 августа 2019 года составил 46 млрд 564 млн рублей. С начала года госдолг снизился на 450 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 1 млрд 772 млн рублей. Бюджетные кредиты из федерального бюджета составляют 25 млрд 464 млн рублей (55% от объема госдолга). Это на 5 млрд рублей больше по сравнению с началом года за счет привлечения краткосрочных кредитов от Федерального казначейства.