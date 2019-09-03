Объем торговли углеводородами через порт Янпу на Хайнане превысил $2,53 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Объем торговли нефтью и нефтепродуктами через новый стратегический порт Янпу в северо-западной части острова Хайнань за январь-июль этого года превысил 17,92 млрд юаней ($2,53 млрд), увеличившись в годовом исчислении более чем на 41%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации приморского города.

По данным властей, за указанный период обмен продуктами нефтепереработки через Янпу осуществлялся главным образом с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Товарооборот с ними по пунктам соответствующей номенклатуры составил 9,23 млрд юаней ($1,3 млрд), увеличившись на 73,6%.

"Такая динамика объясняется прежде всего созданием в Янпу интегрированной инновационной системы приписных таможенных складов для нефтепродуктов (предназначенных для грузов, не оплаченных пошлиной - прим. ТАСС)", - пояснил местный эксперт.

По его словам, благодаря новым мерам заметно повысилась эффективность работы нефтехранилищ, снизились издержки предприятий.

Согласно статистике, почти две трети от торговли углеводородами через Янпу приходится на дочернее подразделение гонконгского отделения нефтехимической корпорации Sinopec, компанию Hainan Petroleum - с января по июль она переправила через порт более 4,57 млн тонн энергетического сырья и полуфабрикатов.

В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году этот портовый город превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов КНР в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу сможет стать крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.