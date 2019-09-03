Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует продлить программы господдержки автопрома на 2020 год, средства уже зарезервированы. Об этом журналистам сообщил глава министерства Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019.

"Мы зарезервировали пока небольшой объем средств, которые предусмотрены сейчас в проекте бюджета. После завершения согласования бюджетных процедур будет понятно точно, на какие меры. Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования", - сказал министр.

Производство легковых автомобилей

Глава Минпромторга также собщил, что производство легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году может максимум вырасти на 1,5%.

"Будет главная задача сохранить в прежнем объеме, как прежний год, может быть, будет максимум плюс 1,5%", - ответил министр на соответствующий вопрос.

Производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2019 года выросло на 1,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составило 784 тыс., сообщал Росстат.