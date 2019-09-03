Медведев призвал завершить работу над законопроектом по борьбе с картелями в госзакупках

ГОРКИ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал скорее завершить работу над законопроектом по борьбе с картелями в госзакупках и направить его в Госдуму.

"Я давал поручение Федеральной антимонопольной службе подготовить поправки в законодательство, которые усиливают ответственность за так называемый картельный сговор", - напомнил Медведев на совещании о расходах бюджета на период 2020-2022 года в части ЖКХ и жилищного строительства. "Такие действия, очевидно, прямой ущерб не только для регионов, для федерального бюджета - это прежде всего ущерб для людей, поскольку срываются торги, давление на заказчиков - это школы и больницы, это дороги, жилье, которые просто не будут построены в срок", - подчеркнул премьер.

"Мы обсуждали эту тему пару месяцев назад с губернаторами, 2 июля, и на других совещаниях эта тема поднималась. У нас есть срок исполнения - это 5 сентября. Знаю, что законопроекты уже практически подготовлены, нужно завершить их подготовку в целом и как можно быстрее направить в Государственную Думу", - отметил Медведев.