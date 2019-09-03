Власти Крыма направили в Минфин документы по созданию игорной зоны в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма подготовили и направили в Министерство финансов РФ пакет документов для создания игорной зоны в Ялте. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель председателя Совета министров региона - министр финансов Ирина Кивико.

В январе 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что игорная зона начнет работать на территории республики в сентябре 2018 года. В марте прошлого года Аксенов также уточнял, что власти Крыма определили поселок Кацивели на Южном берегу полуострова в качестве места для строительства казино.

"Пакет документов направили в Минфин России на рассмотрение", - сказала Кивико.

Площадкой для создания игорной зоны Крыма станет территория бывшего санатория "Фортуна", которую по требованию федерального законодательства вывели за границы Ялты, рассказал ТАСС глава администрации города Алексей Челпанов. "Много занял времени сам процесс оформления земельных отношений. Принятие генерального плана и правил землепользования и застройки", - сказал Челпанов.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год.