Зарплата в регионах СКФО в I полугодии выросла на 6,9%

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионах Северного Кавказа за год составил 6,9%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

По данным ведомства, зарплата в СКФО на январь-июнь 2019 года составила 28 262 рублей, что на 6,9% больше, чем в январе-июне 2018 года. Как отмечается, из субъектов Северного Кавказа лидирующую позицию по величине среднемесячной номинальной начисленной заработной платы занимает Ставропольский край (60-е место среди всех субъектов РФ). Последнее место из регионов СКФО заняла Карачаево-Черкесская Республика (82-е место среди всех субъектов РФ).

Согласно приведенным данным, наибольший рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в 9,2% зарегистрирован в Ингушетии (зарплата на январь-июнь 2019 - 27 941 руб.), а также в Кабардино-Балкарии (9,1%, зарплата - 27 315 руб.).

Минэкономразвития ранее повысило прогноз по росту реальной заработной платы в РФ в 2019 году до 1,5% с 1,1%, заложенных в апрельском прогнозе, а в 2020 году - до 2,3% вместо 2%. В 2021 году министерство ожидает снижения роста зарплаты до уровня 2,3% с 2,7%, в 2022-2023 годах прогноз снижен до 2,5% вместо 2,7%, в 2024 году рост составит 2,6% вместо ранее прогнозировавшихся 2,7%.