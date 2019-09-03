Huawei готова предоставлять другим государствам свои исходные коды

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Huawei готова в случае необходимости предоставлять другим государствам доступ к своим исходным кодам для ликвидации любых опасений в области конфиденциальности данных. Об этом в опубликованном во вторник интервью японскому агентству Kyodo заявил старший вице-президент компании Джон Саффолк.

"Мы открыты для диалога о том, как [другие государства] могли бы подтвердить для себя безопасность наших продуктов. И если [предоставление] исходного кода - это тот способ, то мы придумаем, как наилучшим образом его осуществить", - приводит его слова агентство. Саффолк также заверил, что правительство Китая никогда не запрашивало у Huawei каких-либо конфиденциальных данных пользователей. Старший вице-президент компании подчеркнул, что Huawei готова к сотрудничеству с другими странами, направленному на ликвидацию любых опасений, связанных с безопасностью использования ее продукции.

В мае этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, 19 августа ее действие было продлено еще на 90 дней. В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.