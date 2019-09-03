Власти Крыма обсуждают с МЭР и Ростуризмом льготные кредиты для курортной отрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма ведут переговоры с Министерством экономического развития РФ и Ростуризмом о создании механизма выдачи кредитов со ставкой 2,5-3% санаториям и гостиницам на полуострове. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Сейчас идет процесс обсуждения возможностей стимулирования отрасли и с точки зрения субсидий, и с точки зрения погашения ставок, либо долгосрочных льготных кредитных линий. Это делается для развития санаторно-курортного комплекса, реновации существующего номерного фонда и строительства новых гостиниц. Мы находимся в активном диалоге с Министерством экономического развития РФ и Ростуризмом. Есть российский опыт по получению продуктов, в которых реальная ставка по кредиту будет порядка 2,5-3%. Вот это наша задача", - сказал Волченко.

Основные фонды санаториев на полуострове изношены после украинского периода и требуют реконструкции, отметил министр. "Я надеюсь, что эти механизмы мы сможем получить в ближайшее время. Потому что обсуждение идет очень живо", - добавил Волченко.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. По данным на 1 сентября, на полуострове побывали 5,8 млн человек.