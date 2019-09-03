Моди: российско-индийский саммит на ВЭФ придаст новую энергию отношениям двух стран

Об этом Моди сказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии ВЭФ, на который премьер Индии прибывает как главный гость.

"Этот форум не ограничивается тем, чтобы просто встретиться и обменяться точками зрения. Мы готовились к этому форуму на протяжении шести месяцев. Большая делегация с Дальнего Востока приезжала к нам. Главные министры наших штатов, министры правительства, предприниматели приезжали туда, своими глазами видели этот регион. И теперь еду я. Я уверен, что этот визит придаст новое направление, новую энергию, новую скорость отношениям обеих стран", - сказал Моди.

"Что касается отношений Индии и России, я уверен, что они не ограничиваются лишь диалогом между политиками или между столицами Дели и Москвой. Индия - огромная и разнообразная страна. В каждой стране мира разные регионы имеют свои сильные стороны. И если мы хотим развивать отношения, мы должны увидеть все государство. Я полагаю, если мы не познакомимся с Дальним Востоком России, мы не узнаем Россию до конца. Это очень мощный регион", - добавил премьер-министр.

"И я готов приложить усилия, чтобы этот дальневосточный форум способствовал новому усилению, новому расширению и всеохватности экономических отношений Индии и России. Вот почему я считаю, что ВЭФ очень важен", - подчеркнул Нарендра Моди.

Сотрудничество Индии и России

Партнерство России и Индии вышло за рамки военно-технического сотрудничества, отметил также Моди.

"Мы близкие друзья. И как близкие друзья мы должны думать, что можем вместе сделать в будущем. В Индии хорошо развиваются информационные технологии, мы делаем успехи в космической отрасли. Сейчас, когда мы разрабатываем проект "Гаганьян" ("небесный корабль" - первый индийский пилотируемый космический корабль - прим. ТАСС), Россия будет помогать в подготовке наших космонавтов. Такое сотрудничество не ограничивается только военно-технической и смежными областями. Оно выходит за эти рамки", - сказал премьер Индии.

"Когда недавно мы пригласили в Индию школьников из России, они показали блестящие результаты. Они совместно с нашими учениками проводили различные эксперименты. И в результате мы увидели, что школьники обеих стран прекрасно дополняли друг друга. Я и президент Путин были удивлены, что за какие-то 36 часов они успели сделать настоящие чудеса. И поэтому мы не хотим ограничиваться только отношениями покупателя и продавца военных технологий. Мы уверены в модели передачи технологий. Я уже несколько раз говорил об этом, и мы даже начали двигаться в этом направлении", - добавил Моди.

"Сегодня, при условии передачи технологий, в Индии можно производить военную технику дешево. И мы можем поставлять такие вооружения третьим странам по очень низким ценам. Эту возможность Индии и России надо использовать", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС, в "Российской газете", интервью также будет показано в эфире телеканала "Россия-24".