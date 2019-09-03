ФАС изучает рынок такси крупных городов перед решением по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет"

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ рынка такси в больших городах, что затягивает рассмотрение ходатайства по покупке "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет". Об этом во вторник сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"[Решения] нет, мы анализируем эту сделку, мы считаем рынки. Нас особенно беспокоят рынки крупных городов, где "Яндекс", который раньше слился с Uber, занимает весьма и весьма большую [долю]. Поэтому нужно смотреть не только в общефедеральном масштабе средней температуры по больнице, нужно смотреть большие города. Вот по большим городам это потребует еще анализа достаточно длительного; монополию создавать в перевозках такси в Москве или Петербурге не позволим", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Яндекс.Такси" ранее объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.