Япония ожидает от ВЭФ новых идей и проектов по сотрудничеству с Россией

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. В Токио рассчитывают, что на Пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября, будут озвучены новые идеи и проекты по реализации плана сотрудничества с Россией из восьми пунктов. Об этом заявил ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

По его словам, ВЭФ является важной площадкой, на которой встречаются большое число руководителей правительств и компаний со всего мира. "Насколько мне известно, и в этом году в ВЭФ планируют принять участие большое число японских компаний, - отметил дипломат. - Согласно программе ВЭФ, в частности, запланированы выступления президента компании Toyo Trans Исао Такахаси, председателя совета директоров компании Medical Tourism Japan Кацуя Сакагами, старшего управляющего директора Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда".

"Для представителей компаний форум является тем местом, на котором через оживленное общение появляются новые бизнес-шансы. Ожидается, что на форуме появятся новые проекты и идеи, которые будут конкретизировать план сотрудничества из 8 пунктов", - подчеркнул Кодзуки.

Он добавил, что Москва и Токио договорились о проведении года межрегиональных обменов в 2020 году. Посол отметил, что в числе японских участников на Восточном экономическом форуме много представителей региональных органов местного самоуправления. "Мы обращаем внимание на такой эффект, как продвижение межрегиональных обменов, - сказал он. - В частности, достигнута договоренность о проведении со следующего года между Японией и Россией года межрегиональных обменов. Восточный экономический форум создаст основу для формирования новых обменов между регионами Японии и России".

По его словам, российские и японские представители власти и бизнеса 5 сентября в ходе бизнес-диалога "Россия - Япония" рассмотрят проекты крупнейших транспортных путей как инструмента для развития новых возможностей сотрудничества на Дальнем Востоке. Кодзуки сообщил, что модераторами на круглом столе выступят председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организации Японии (Кэйданрэн), исполнительный советник компании"Marubeni Corporation Тэруо Асада и президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик. Также запланированы выступления и комментарии таких представителей японского бизнеса, как председатель совета директоров компании "Mitsui & Co., Ltd." Масами Иидзима, председатель совета директоров компании "Toyota Motor Corporation" Такэси Утиямада, председатель совета директоров компании "Japan Airlines" Ёсихару Уэки и президент Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки, указал дипломат.

Кроме того, Кодзуки сообщил, что японские компании планируют заключить на ВЭФ контракты и базовые соглашения с российскими компаниями.

V Восточный экономический форум, в котором принимает участие более 30 тысяч участников, пройдет во Владивостоке. Ключевые события развернутся на острове Русский на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, ряд мероприятий пройдет на других площадках города и Приморского края. Как известно, японскую делегацию на форуме возглавит премьер-министр страны Синдзо Абэ, 5 сентября состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Организатором ВЭФ выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.