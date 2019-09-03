В Брянской области открылся кожевенный завод

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Кожевенный завод компании "Мираторг", продукция которого будет поставляться для отделки салонов автомобилей, открылся в Брянской области. Об этом журналистам во вторник сообщил президент агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор Линник.

"На предприятии будут работать более 200 человек. Наши технологии позволяют получать наилучшее качество кожи. Продукцию будут отправлять в страны Европы, Китай и Индию. Мы также планируем поставки на крупные автомобильные предприятия - BMW и Mercedes", - сказал он.

По его словам, предприятие выйдет на проектную мощность к середине следующего года. Планируется, что проект окупится через пять лет.

Инвестиционное соглашение о строительстве кожевенного предприятия было заключено между правительством региона и агрохолдингом "Мираторг" на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.

Объем инвестиций превысил 3,4 млрд рублей.