ФАС выявила незаконное взимание денег аэродромом с застройщиков в Московской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба выявила, что аэродром Черное, принадлежащий Московскому авиационно-ремонтному заводу ДОСААФ в Балашихе, незаконно взимал деньги с застройщиков за согласование строительства в приаэродромной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

"При выдаче согласования строительства объектов капстроительства на приаэродромной территории администрация аэродрома незаконно взимает плату за проведение экспертной оценки влияния объекта на параметры воздушного пространства, что нарушает действующее законодательство, так как застройщикам навязываются невыгодные и ничем не предусмотренные условия", - процитировали в пресс-службе начальника управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олега Корнеева.

В сообщении добавляется, что аэродром Черное должен устранить нарушение в десятидневный срок.

Госдума в 2017 году приняла закон о правилах строительства в приаэропортовых зонах (ПАТ). Он подразумевает, что каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с региональными властями и утвердить в Росавиации. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения на использование объектов недвижимости - от полного запрета до разрешения на любое строительство, кроме жилья. Порядок введения этих подзон утверждается кабмином.

В августе 2019 года газета "Ведомости" сообщила, что Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий новый порядок установления приаэродромных территорий (ПАТ). Издание сообщило, что новый документ предполагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года. Эксперты, опрошенные газетой, предположили, что таким образом к 2025 году спорная седьмая зона может быть застроена жильем, что может отразиться на развитии аэропортов и безопасности полетов.