Трамп считает, что торговые переговоры США и Китая идут очень хорошо

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Американо-китайские переговоры по урегулированию двусторонних споров в торговой сфере идут очень хорошо, считает президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение американский лидер разместил во вторник в Twitter.

"У нас все очень хорошо на [торговых] переговорах с Китаем", - написал глава государства.

Он вновь утверждал, что Пекин хотел бы вести торговые переговоры не с ним, а с новыми властями США после выборов в 2020 году. "Я уверен, что им очень хотелось бы иметь дело с новой администрацией и продолжать практику "грабежа США" (ежегодно $600 млрд), еще более 16 месяцев - большой срок для того, чтобы урезать рабочие места и компании в долгосрочной перспективе", - считает он. Трамп пригрозил, что в случае его победы торговая "сделка [с Китаем] будет гораздо более жесткой". "В то же время, китайская цепочка поставок рухнет, а предприятия, рабочие места и деньги пропадут!" - полагает президент.

"Для всех тех "гениев", многие из которых работали в других администрациях [США] и "были обобраны до нитки" Китаем, которые хотят, чтобы я вместе с ЕС и другими выступал против торговой практики Китая, помните, ЕС и все остальные относятся к нам очень несправедливо в сфере торговли. Поменяется!" - написал Трамп.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля.

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