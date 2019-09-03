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Северный Кавказ

ФАС: количество антимонопольных нарушений органов власти в Дагестане уменьшилось на 70%

В среднем по стране число антимонопольных нарушений органов власти сократилось на 12%

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Число антимонопольных нарушений органов государственной власти в Дагестане за год уменьшилось на 70%. По этому показателю республика является абсолютным лидером в стране, заявил во вторник журналистам руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

"У вас [в Дагестане] за последний год количество антимонопольных нарушений самих органов власти уменьшилось на 70%. За это же время в России средний показатель - 12%. Я никогда таких цифр не видел", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что по данному показателю Республика Дагестан является "абсолютным лидером в нашей стране".

"У меня впервые появились очень большие надежды, и связаны они не только с тем, что я видел из окна машины в облике Махачкалы. Мне кажется, меняется отношение. Очень многое в финансах республики, в государственных закупках становится прозрачнее, и мы не можем этого не видеть. Поэтому нам хочется еще больше и чаще сюда приезжать и стараться еще больше помогать здесь администрации [республики] в ее тяжелой работе, чтобы людям стало легче жить", - отметил глава ФАС.

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