ФАС: количество антимонопольных нарушений органов власти в Дагестане уменьшилось на 70%

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Число антимонопольных нарушений органов государственной власти в Дагестане за год уменьшилось на 70%. По этому показателю республика является абсолютным лидером в стране, заявил во вторник журналистам руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

"У вас [в Дагестане] за последний год количество антимонопольных нарушений самих органов власти уменьшилось на 70%. За это же время в России средний показатель - 12%. Я никогда таких цифр не видел", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что по данному показателю Республика Дагестан является "абсолютным лидером в нашей стране".

"У меня впервые появились очень большие надежды, и связаны они не только с тем, что я видел из окна машины в облике Махачкалы. Мне кажется, меняется отношение. Очень многое в финансах республики, в государственных закупках становится прозрачнее, и мы не можем этого не видеть. Поэтому нам хочется еще больше и чаще сюда приезжать и стараться еще больше помогать здесь администрации [республики] в ее тяжелой работе, чтобы людям стало легче жить", - отметил глава ФАС.