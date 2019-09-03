Кабмин признал нецелесообразным досрочный отзыв лицензий на шельфе Арктики

Козак и Трутнев поручили внести законопроект о допуске частных инвесторов на шельф Арктики

Решение о продлении срока действия лицензии будет осуществляться по решению правительства на основании "согласованных предложений" Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития, Минфина и ФАС

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