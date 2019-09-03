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Кабмин признал нецелесообразным досрочный отзыв лицензий на шельфе Арктики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство признало нецелесообразным досрочный отзыв лицензий на участки недр на шельфе российской Арктики, следует из протокола совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.

"Признать нецелесообразным изменение установленных действующим законодательством оснований для досрочного изъятия действующих лицензий на пользование участками недр, содержащими запасы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны Российской Федерации, в нераспределенный фонд недр", - говорится в документе.

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Россия
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