Кабмин признал нецелесообразным досрочный отзыв лицензий на шельфе Арктики

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство признало нецелесообразным досрочный отзыв лицензий на участки недр на шельфе российской Арктики, следует из протокола совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.
"Признать нецелесообразным изменение установленных действующим законодательством оснований для досрочного изъятия действующих лицензий на пользование участками недр, содержащими запасы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны Российской Федерации, в нераспределенный фонд недр", - говорится в документе.