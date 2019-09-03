Украина до конца дня проведет крупнейшее за 2019 год погашение евробондов и процентов

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины до конца этого дня погасит евробонды на сумму $661 млн, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме $444 млн. Об этом министерство сообщило во вторник.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплата процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня", - процитировало агентство УНИАН сообщение министерства.

Объем погашенных Украиной внешних кредитов за 2019 год составит $6 млрд. Предыдущий платеж со стороны Минфина Украины был проведен в мае, когда были погашены выпущенные в 2014 году под гарантии США евробонды на $1 млрд.