Четыре фармацевтические компании юга России организовали преступный медицинский картель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Ростовское управление ФАС России выявило сговор в деятельности четырех фармацевтических компаний юга России. Штраф составит около 115 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"На основании материалов проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки" ростовское УФАС России возбудило дело и признало факт нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона "О защите конкуренции" в действиях ГУП КК "Кубаньфармация", ООО "Фармсервис", ООО "Фармцентр" и ООО "Севастопольфармация", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах при проведении 31 электронного аукциона на поставку медицинских изделий.

Так, в отношении "Фармсервиса" вынесен штраф в размере более 50 млн рублей, штраф "Кубаньфармации" составил порядка 49 млн рублей, "Фармцентр" обязан заплатить около 10 млн рублей, а "Севастопольфармация" - 4,7 млн рублей.