Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

В столицу Приморья глава государства прилетел из Монголии, где он находился с официальным визитом по случаю празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

На 4 сентября запланированы переговоры российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, до начала которых они вместе посетят судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой камень.

Российско-индийские переговоры

Сами переговоры пройдут на острове Русский в узком и расширенном составах, а по их итогам запланировано подписание ряда документов. В частности, Путин и Моди примут совместное заявление под названием "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества". По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в этом документе будет изложен настрой двух стран на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию.