Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
В столицу Приморья глава государства прилетел из Монголии, где он находился с официальным визитом по случаю празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.
На 4 сентября запланированы переговоры российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, до начала которых они вместе посетят судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой камень.
Российско-индийские переговоры
Сами переговоры пройдут на острове Русский в узком и расширенном составах, а по их итогам запланировано подписание ряда документов. В частности, Путин и Моди примут совместное заявление под названием "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества". По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в этом документе будет изложен настрой двух стран на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию.
Вечером в среду президент РФ и премьер-министр Индии осмотрят выставку "Улица Дальнего Востока" и по уже сложившейся традиции проведут неформальный ужин в формате тет-а-тет - в присутствии только переводчиков.
В тот же день президент РФ проведет заседание президиума Государственного совета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года".
Путин на форуме
В четверг, 5 сентября, президент РФ вместе с другими лидерами-гостями ВЭФ - премьером Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой и премьером Малайзии Махатхиром Мохамадом - примет участие в пленарном заседании - центральном мероприятии Восточного экономического форума.
По словам Ушакова, одной из главных тем выступления Путина станет ускорение развития Дальнего Востока. Кроме того, президент РФ "пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты и изложит подходы [России] к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Также Путин будет говорить о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО и о недопустимости применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству.
На полях форума запланированы встречи Путина с Абэ, Мохамадом и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Как отметил Ушаков, на ВЭФ Путин сможет "на ногах" пообщаться и с другими иностранными гостями, например, с главой ФИФА Джанни Инфантино. Вечером в четверг президент РФ вместе с президентом Монголии, премьером Индии и премьером Японии посетит во Владивостоке турнир по дзюдо.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на пятницу, 6 сентября, запланирована встреча Путина с представителями общественности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.