Россия и Сербия обсудили сотрудничество в области мирного атома

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович обсудил с заместителем генерального директора - директором блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским сотрудничество Москвы и Белграда в области применения ядерной энергии и мирного атома. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабинета сербского министра.

"Попович и Спасский подтвердили готовность двух сторон сотрудничать в строительстве Центра изучения атома, технологий и инноваций. Попович заявил, что центр будет основываться на самых современных технологиях, которые существуют сегодня в применении атома в мирных целях. Он оценил, что с таким центром Сербия станет лидером по исследованиям и применении ядерных технологий в этой части Европы", - говорится в сообщении.

В апреле этого года власти Сербии приняли решение о создании центра ядерных технологий в сотрудничестве с Росатомом. Россия и Сербия в январе 2019 года подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования мирного атома. Также было подписано заявление о создании центра ядерной науки и технологий российского дизайна.