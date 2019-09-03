Франция и США обсудили внедрение международного цифрового налога

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Франция и США намерены тесно сотрудничать в поисках международного решения по налогу для цифровых компаний в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр после переговоров со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.

"Очень конструктивная дискуссия с моим американским коллегой по цифровому налогу. Мы привержены плотной совместной работе, чтобы быстро прийти в рамках ОЭСР к международному решению, которое было бы справедливым и эффективным", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter французского министра. Он добавил, что в ходе дискуссии стороны опирались на договоренности, достигнутые на встрече лидеров стран Группы семи (G7) в Биаррице, прошедшей с 24 по 26 августа.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял закон о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% от их общего оборота во Франции. В частности, под него подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в интернете или работу агрегаторов информации. В связи с принятием закона президент США Дональд Трамп пригрозил введением таможенных пошлин на французские вина. Однако, на итоговой пресс-конференции саммита G7 в Биаррице президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что по итогам встреч на саммите им удалось прийти к договоренности по цифровому налогу, которая удовлетворяет обе стороны.