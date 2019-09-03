Исследование: расходы москвичей на развлечения за четыре года увеличились на 10,7%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Москвичи за последние четыре года увеличили расходы на досуг и отдых на 10,7% и на данный момент находятся по этому показателю на уровне жителей Парижа и Токио, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"По данным международной группы Euromonitor, за последние четыре года москвичи увеличили расходы на досуг и отдых на 10,7%. Динамика расходов москвичей на отдых и развлечения в четырехлетнем горизонте сопоставима с расходами жителей Парижа (+10,3%) и Токио (+9,7)", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

При этом в целом, по его словам, Москва по уровню потребительских расходов находится в середине списка крупнейших мегаполисов мира, включая Пекин, Дели, Токио, Париж, Берлин, Стамбул, Лондон, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорк.

По данным Euromonitor, доля расходов на транспорт и жилье в общей структуре потребительских трат населения Москвы, напротив, самая низкая среди десяти крупнейших мировых столиц. Так, расходы на транспорт в Москве в 2018 году составили 7,8% от общего объема потребительских трат - чуть ниже, чем в Нью-Йорке, Токио и Париже. Самым дорогим является транспорт в столицах Индии и Бразилии - там на него жители тратят до 17% своих расходов.

"На жилье (включая коммунальные услуги и арендные платежи) у москвичей уходит 18% потребительских расходов. В Стамбуле, Рио и Нью-Йорке на жилье тратят чуть больше, чем в Москве. В Лондоне расходы на жилье составляют 38% (вдвое больше, чем в Москве), в Париже, Дели и Пекине - почти 30%", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.