Орловские аграрии получили льготных кредитов на сумму более 8 млрд рублей

ОРЕЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Орловской области в 2019 году получили более 360 льготных кредитов на сумму свыше 8 млрд рублей. Об этом во вторник на координационном совещании правительства региона сообщил глава области Андрей Клычков.

"В текущем году наши аграрии получили 369 льготных кредитов, в общей сложности свыше 8 млрд рублей", - сказал он.

Кредиты выдаются под 5% годовых, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Часть кредитов направляется на обновление автопарка. В 2019 году приобретено 150 тракторов, 80 зерноуборочных комбайнов. Новая техника позволяет сократить потери при сборе урожая, уточнил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков.

Кроме этого, 2 млрд рублей направлено на прямую поддержку аграриев региона, отметил Клычков. Борзенков сообщил, что предприятия получили около 75% от выделенного лимита. Выделенные субсидии и привлеченные кредиты позволили сельхозпредприятиям региона выстраивать планомерную работу по увеличению урожайности и качественным характеристикам культур. Так, в 2019 году Орловская область намерена собрать 3,6 млн тонн зерна и побить рекорд 2017 года.

Орловская область - традиционно аграрный регион, где выращивают рапс, сою, зерно, картофель, свеклу. Сельскохозяйственные угодья составляют 77% от общей территории. В секторе АПК более 200 предприятий, где работают 18 тыс. человек, а также 1,2 тыс. фермерских и 109 тыс. личных подсобных хозяйств. По данным Орелстата, в сельском хозяйстве занято 17,4% трудоспособного населения.