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Brexit

В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС

Потери составят не менее $16 млрд, считают в Женеве

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Великобритания потеряет не менее $16 млрд своего экспорта, если выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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"Исследование указывает на то, что Brexit без сделки приведет к потерям экспорта по меньшей мере на $16 млрд, что составляет примерно 7% всего британского экспорта в ЕС", - отмечают эксперты ЮНКТАД. Подчеркивается, что большая часть потерь придется на экспорт автомобилей ($5 млрд), продукцию животноводства ($2 млрд), а также на одежду и текстиль (около $2 млрд).

Вместе с тем, как считают в ЮНКТАД, "эти потери могут быть гораздо большими вследствие нетарифных мер, контроля на границах и, как следствие, нарушения существующих между Соединенным Королевством и ЕС производственных сетей".

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