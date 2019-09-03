Районы Коми вводят режим ЧС из-за непогоды и риска остаться на зиму без кормов для скота

СЫКТЫВКАР, 3 сентября. /ТАСС/. Пять районов Коми не заготовили необходимого количества кормов для скота из-за холодного и дождливого лета. Муниципалитеты вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил во вторник на заседании регионального правительства зампред правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

"Мы определили минимум кормов, который нужно заготовить - 13 ц на одну корову. Если меньше этого количества, то коровы будут голодать. Меньше этого сейчас в Удорском, Княжпогостском, Усть-Цилемском районах, в Инте и Усинске. Районы вводят режим ЧС из-за непогоды, переувлажнения почв и невозможности заготовить корма в нужном количестве. Мы обратились за помощью к аграриям и предприятиям в других регионах страны, где ситуация с кормозаготовкой не такая напряженная", - сказал Князев.

Глава республики Сергей Гапликов поручил руководителям муниципалитетов оперативно оценить масштаб бедствия и вводить режим ЧС. Он предложил рассмотреть возможность создания в регионе собственного кормозаготовительного завода, чтобы аграрии не зависели от капризов погоды и цен на привозные корма.

Как пояснил ТАСС глава Минсельхоза Коми, ущерб аграриев от потерь урожая и невозможности заготовить корма оценивается в 240 млн рублей. На данный момент рассматривается вопрос о выделении предприятиям 40 млн рублей из резервного фонда правительства региона - помощь предприятиям, которые влезли в долги, чтобы привезти корма из-за пределов региона. По данным Минсельхоза, сенажа заготовлено около 80% от плана, силоса - 50%, а сена еще меньше.