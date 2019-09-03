Fitch повысило рейтинг Межгосударственного банка до BB+ со "стабильным" прогнозом

ТАСС, 3 сентября.Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Межгосударственного банка до уровня BB+ с BB, прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтинга последовало за повышением суверенного рейтинга России 9 августа 2019 года. Fitch повысило рейтинг (банку - прим. ТАСС) как наднациональному административному органу, учитывая его уникальную бизнес-модель как многостороннего расчетного учреждения, действующего в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Евразии", - отмечается в публикации.

Межгосударственный банк является международным банковским расчетным и кредитным институтом со 100-процентным участием государственных капиталов стран-членов СНГ. Банк учрежден в 1993 году 10 государствами-членами СНГ, в том числе Россией.