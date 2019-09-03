В Lego назвали самые продаваемые наборы конструктора

ВЕНА, 3 сентября. /ТАСС/. Датский производитель игрушек Lego за первые шесть месяцев 2019 года увеличил объем продаж на 4% до 14,8 млрд крон ($2,1 млрд) и в дальнейшем планирует расширять свое присутствие на рынках Китая и Индии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании Lego.

Основная доля продаж в первом полугодии пришлась на наборы Lego City, Creator, Friends, Technic, Ninjago и Star Wars. В то же время операционная прибыль производителя конструктора за первое полугодие уменьшилась на 16%, но это сокращение связано с наращиванием инвестиций на стратегических рынках для развития на долгосрочную перспективу. Как отметил глава Lego Group Нильс Бьёрн Кристиансен, компания довольна результатами с учетом перемен в мировой индустрии игрушек. "На этом фоне мы продолжаем наращивать продажи и долю на наших крупнейших рынках", - заявил Кристиансен.

Производитель конструктора направил инвестиции на наращивание доли рынка в Китае, где по плану компании к концу 2019 года у нее должно быть более 140 магазинов. Кроме того, в начале 2020 года Lego собирается открыть представительство в Мумбаи для расширения присутствия в Индии. "Растущий средний класс, упор на образование и растущая экономика делают Индию логичным следующим шагом в наших усилиях по охвату еще большего числа детей в мире", - отметил глава Lego Group.