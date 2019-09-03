Власти Карелии готовы выкупить котельную, поставившую под угрозу отопительный сезон

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство Карелии предложило собственнику теплоснабжающей организации в городе Суоярви - компании "Питэр Пит" - передать в аренду котельную, оказавшуюся неготовой к отопительному сезону, с возможностью последующего выкупа. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава администрации Суоярвского района Роман Петров.

Накануне в Суоярви объявили режим повышенной готовности из-за возможного возникновения чрезвычайных ситуаций в городе. Отапливающая 80% населения города, в том числе два детских сада, школу и поликлинику, котельная компании "Питэр Пит" оказалась недоукомплектована для начала работы из-за отсутствия оборотных средств: перед компанией до сих пор не погасил долги посредник - "Карелэнергоресурс".

"Мы предложили данной организации самостоятельно начать подготовку к зимнему периоду и завершить ее 15 сентября или сдать нам в аренду с последующей продажей данного объекта теплоснабжения", - отметил собеседник агентства, уточнив, что представители фирмы должны выбрать один из предложенных вариантов до конца недели.

По его словам, проблему с собственником котельной районные власти решают совместно с министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии при участии главы республики Артура Парфенчикова.

Прошлый отопительный сезон

Проблемы с отоплением в Суоярви из-за задолженности госкомпании "Карелэнергоресурс" перед частной котельной уже возникали прошедшей зимой. В частности, в декабре 2018 года и январе 2019-го компания "Питэр Пит" дважды ограничила подачу тепла в Суоярви, объяснив это тем, что у них нет средств на покупку топлива для котельной. По итогам проведения проверки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении собственника.

Теплоснабжающая компания "Карелнергоресурс", учредителем которой является Корпорация развития Карелии, имеет большую задолженность перед поставщиками. Руководство связывало финансовые проблемы с высоким долгом населения перед компанией за свои услуги. Организация отвечала за тепло в домах жителей девяти районов республики. В отопительном сезоне 2019 года подготовку к зиме власти Карелии поручили государственном унитарному предприятию "Карелкоммунэнерго".

Суоярви расположен в 130 км от Петрозаводска. Согласно данным Росстата, население города составляет 8,8 тыс. человек.