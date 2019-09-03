Конкурс на выбор инвестора для проекта в Таврическом саду в Петербурге объявят в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют до конца сентября утвердить документацию и начать прием заявок на конкурс о заключении концессионного соглашения по проекту реконструкции оранжерей Таврического сада в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник после выездного совещания на объекте с участием врио губернатора Александра Беглова.

Оранжереи располагаются на территории парка, прилегающего к Таврическому дворцу, в последние годы они никак не использовались и пришли в запустение. На этом месте планируется обустроить общественное пространство с зоной для отдыха и развлечений, в которой будут располагаться магазины, рестораны, выставочные залы, спортивные объекты, студии для творчества. Интерес к проекту проявили несколько компаний, в том числе холдинг Ginza Project и фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома", которые смогут принять участие в конкурсе.

"Заключение концессионного соглашения будет осуществляться посредством проведения открытого конкурса. Разработка и утверждение конкурсной документации планируется до конца сентября 2019 года. Прием заявок на участие начнется на следующий день после опубликования сообщения о проведении конкурса на официальном сайте", - говорится в материалах к выездному совещанию.

Как отметил Беглов, в результате реконструкции нужно частично сохранить историческую составляющую и при этом создать современное пространство для отдыха горожан и туристов. "Надо хорошо подумать по поводу этой концепции, выставить ее на обсуждение жителей. Хорошая идея, но тут надо не ошибиться", - сказал Беглов.

Оранжереи исторически являются частью Таврического садово-паркового ансамбля, который имеет статус объекта культурного наследия. Таврический дворец был построен по личному указанию императрицы Екатерины II и подарен князю Григорию Потемкину-Таврическому. Расположение оранжерей на территории исторического сада накладывает определенные ограничения на их реконструкцию - новые объекты должны повторить форму и размеры существующих.